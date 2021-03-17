Son dakika haberi: Bağcılar'da balıkçıda yaşanan patlama kamerada
17.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:03
Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçıda yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçıda yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde balıkçı dükkanında şiddetli bir patlama yaşanıyor ve içerideki malzemeler dışarı savruluyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı