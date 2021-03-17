Bağcılar'da balıkçı dükkanındaki patlama hasara yol açtı
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Bağcılar'da balıkçı dükkanındaki patlama hasara yol açtı

17.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:06
Bağcılar'da balıkçı dükkanındaki patlama hasara yol açtı

Bağcılar'daki bir balıkçıda meydana gelen patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

Bağcılar'daki bir balıkçıda meydana gelen patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

İnönü Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki balıkçıda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında dükkanın kapalı olduğu öğrenildi. Kimsenin yara almadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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