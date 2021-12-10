Bağcılar'da bahçede yeni doğmuş bebek bulundu

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesleri duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebek sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol etmek için bahçeye indiklerinde yeni doğmuş bebeği görünce şaşkına döndü. Apartman bahçesindeki bebeği alarak ilgilenen vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Apartmana gelen sağlık ekipleri bebeği alarak kontrol amaçlı hastaneye götürürken, polis ekipleri ise bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı

"BEBEĞİ GÖRDÜM PLASTİK GİBİ DURUYORDU"

Bebeği bulan Murat Muslu, "Akşam yemeğini yedikten sonra balkon çıktım bir hava alayım dedim. O esnada bir bebek sesi duydum. Serkan benim komşum onu aradım bir bebek sesi geldiğini söyledim o da bana kedi olabileceğini söyledi. Çünkü bizim arka bahçede çok fazla kedi oluyor. Ama benim içim yine rahat etmedi inip bakacağım dedim. Daha sonra girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik gibi duruyordu. Ben hala arkaya doğru yürüyordum bir baktım bebek sesi benim önümden geldi. Daha sonra tabi polisi ve ambulansı aradık. Bebeğin alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar bulunuyordu. Bebek yaşıyordu. Bizde içerden battaniye alarak üstünü örttük. Muhtemelen ben gitmeden on beş yirmi dakika önce dünyaya gelmişti. Orası tenha bir yer muhtemel akşam saatlerinde karanlık çökünce oldu" dedi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)