Bağcılar'da aynı cadde üzerinde iki farklı yangın
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Bağcılar'da aynı cadde üzerinde iki farklı yangın

Gece saatlerinde Bağcılar'dan gelen yangın ihbarları önce itfaiye ekiplerini daha sonra polis ekiplerini harekete geçirdi.

15.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:16

Gece saatlerinde Bağcılar'dan gelen yangın ihbarları önce itfaiye ekiplerini daha sonra polis ekiplerini harekete geçirdi. Art arda birbirine çok yakın noktalardan gelen iş yeri yangın ihbarları için bölgedeki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu.

Nalbur ve alışveriş merkezinde yangın çıktı

Korkutan yangınların adresi Bağcılar, Güneşli Mahallesi, Üsküp Caddesi oldu. İlk yangın ihbarı 03.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan büyük bir alışveriş merkezi için yapıldı. Yoğun dumanların yükseldiğini gören ve yangının kokusunu alan çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler kısa sürede alışveriş merkezinin bulunduğu apartmanda ikamet eden vatandaşları dumandan etkilenmemeleri için kontrollü olarak tahliye ederken bir taraftan da alışveriş merkezi içindeki yangının kaynağına ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde itfaiye ekipleri alışveriş merkezindeki yangına dört koldan müdahale ederken aynı cadde üzerinde bulunan bir nalbur dükkanında yangın çıktığı bilgisini aldı. Nalbur olarak kullanılan iş yerinin depo kısmında çıktığı öğrenilen yangına da kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri her iki adreste ki yangını da kontrol altına almayı başardı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar oldukça büyük.

MAHALLELİ GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Aynı cadde üzerinde iki farklı adreste çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almak için seferber olurken polis ekipleri sokak giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir yaralanmaya karşı hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yanı sıra yangınların meydana geldiği iş yerine giren itfaiye ekiplerine oksijen desteği olması için itfaiye birimine bağlı tüp destek aracı da bölgeye sevk edildi. Yangına büyük çoğunluğu uykusunda yakalanan mahalle sakinleri caddede itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.Birbirine çok yakın iki farklı iş yerinde çıkan yangının kundaklama mı teknik bir arızadan dolayı mı çıktığını belirlemek için polis ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

Bağcılar'da aynı cadde üzerinde iki farklı yangın

Kaynak: İHA

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