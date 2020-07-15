Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı
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Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da 10 farklı adreste çok sayıda iş yerinde çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı
15.07.2020 04:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:36

Bağcılar'da 10 farklı adreste çok sayıda iş yerinde çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güneşli Mahallesi'nde 10 ayrı adreste çeşitli cadde ve sokaklardaki çok sayıdaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları devam ederken yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay yerlerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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