Bağcılar'da atölyenin elektrik panosundaki patlamada 1 kadın yaralandı
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Bağcılar'da atölyenin elektrik panosundaki patlamada 1 kadın yaralandı

Bağcılar'da atölyenin elektrik panosundaki patlamada 1 kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki elektrik panosunda meydana gelen patlamada yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki elektrik panosunda meydana gelen patlamada yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Mahmutbey Mahallesi 2567 Sokak'ta, üç katlı binanın birinci katındaki tekstil atölyesinin elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde küçük çaplı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralanan bir kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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