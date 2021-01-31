Son dakika haberleri: Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen kişiler sokakta havaya ateş açtılar
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Son dakika haberleri: Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen kişiler sokakta havaya ateş açtılar

31.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:54
Son dakika haberleri: Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen kişiler sokakta havaya ateş açtılar

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu oluşturan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı.

BAĞCILAR'DA asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu oluşturan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. Grup içinde bazı kişilerin rasgele havaya ateş açtığını o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yaşanan asker eğlencesi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay geçen perşembe akşam saatlerinde Demirkapı Mahallesi 1709 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak sokak araçlarla gezip yüksek sesli müzik çalan ve meşaleler yakan bir grup, sokakta durdu. Araçlardan inen grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi. Grup arasında bazı kişiler de belinden silahları çekerek, havaya rasgele ateş açtı. Yaşanan bu olay bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grup gençin yüksek sesle müzik dinlediği ve tabancayla havaya ateş açtığı görüldü. 


- İstanbul
Son dakika haberleri: Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen kişiler sokakta havaya ateş açtılar
Son dakika haberleri: Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen kişiler sokakta havaya ateş açtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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