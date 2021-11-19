Bağcılar'da asayiş uygulaması yapılıyor
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
Geniş kapsamlı uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılıyor. Durdurulan araçları kontrol eden ve sürücü ile yolcuların üzerlerini arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere de
GBT sorgulaması yapıyor.
Ekiplerin sabah saatlerinde başlattığı uygulamaların gece yarısına kadar süreceği belirtildi.