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Bağcılar'da asayiş uygulaması yapılıyor

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Geniş kapsamlı uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılıyor. Durdurulan araçları kontrol eden ve sürücü ile yolcuların üzerlerini arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere de

GBT sorgulaması yapıyor.

Ekiplerin sabah saatlerinde başlattığı uygulamaların gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Bağcılar'da asayiş uygulaması yapılıyor

Bağcılar'da asayiş uygulaması yapılıyor

Bağcılar'da asayiş uygulaması yapılıyor

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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