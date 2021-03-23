Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı
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Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı

23.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:20
Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı

Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma (BAĞKUT) ve Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği (YARKUR) ekiplerince, olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin uygulamalı arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma (BAĞKUT) ve Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği (YARKUR) ekiplerince, olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin uygulamalı arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra kaldığı enkazın altından çıkarılmasında görev alan YARKUR ile BAĞKUT ekipleri organizasyon düzenlendi.

Ekipler, Temel Afet Bilinci Eğitimleri kapsamında, Bağcılar Belediyesinin Mahmutbey Mahallesi'ndeki tesislerinde bir araya geldi.

YARKUR Derneği Başkanı Göksel Çevirgen'in liderliğinde katılımcılara, afet sırasında bilgi ve davranış becerilerinin artırılması amacıyla ders verildi.

Ekipler, senaryo gereği deprem ve benzeri olası bir afet sırasında enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmada, enkaz altında kalanların kurtarılması, sedye bağlama teknikleri, basit düğümler gibi konular uygulamalı olarak işlendi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasını, sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle taşınmasını da öğrendi.

Çevirgen ve görev arkadaşları, İzmir depremindeki arama kurtarma ve yardım seferberliğindeki özverili çalışmalarından dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan teşekkür belgesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, afetlere hazır olmak için eğitimlerin önemli olduğunu, Türkiye'nin konumunun deprem ve benzeri afetlere karşı duyarlılığı daha çok artırdığını kaydetti.

Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı
Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı
Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı
Bağcılar'da uygulamalı arama kurtarma eğitimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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