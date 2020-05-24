BAĞCILAR'DA ARAÇTAN ATEŞ EDEN İKİ KİŞİ YAKALANDI BAĞCILAR'da bulundukları araçtan ateş ederek ilerleyen iki şüpheli yaşanan kovalamaca sonrasında tarafından yakalandı.

BAĞCILAR'da bulundukları araçtan ateş ederek ilerleyen iki şüpheli yaşanan kovalamaca sonrasında tarafından yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23 Mayıs'ta 100 Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde ateş ederek ilerleyen bir araç olduğu bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda, söz konusu araç yaşanan kovalamaca sonrası durduruldu. Araçta bulunan Anter A. (24) ve Mehmet Ç. (23) yakalandı. Anter A.'nın üzerinden 3 bin 500 TL para, araç içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve üç adet fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA