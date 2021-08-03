BAĞCILAR'DA ARA SOKAKTAN ÇIKAN TAKSİYE MOTOSİKLETLİ BÖYLE ÇARPTI

BAĞCILAR'da motosiklet, ara sokaktan bir anda önüne çıkan taksiye çarptı.

BAĞCILAR'da motosiklet, ara sokaktan bir anda önüne çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 13.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kazada; yolda ilerleyen motosiklet, ara sokaktan bir anda önüne çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle savrularak, yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilidi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı