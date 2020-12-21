Bağcılar'da apartmandaki tüm ayakkabıları toplayıp çaldı

Bağcılar 'da apartmana giren şüpheli koridorlarda bulunan tüm ayakkabıları toplayıp büyük bir poşete doldurarak çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen cuma Kirazlı Mevlana Caddesi üzerinde bulunan sitede akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, dışarıda kimsenin olmadığı sırada bir kişi 24 dairesi bulunan apartmana girdi. Şüpheli yanında getirdiği poşeti apartman girişi katına koyarak yukarı çıktı. Koridordaki tüm ayakkabıları toplayan şüpheli, kucağında ayakkabılarla ile aşağı indi. Şüpheli, çaldığı ayakkabıları poşete koyup oradan ayrıldı. Apartman sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabıların olmadığını fark etti. İzledikleri güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı tespit eden apartman sakinleri, görüntüleri de yanlarına alarak polise durumu bildirdi. Ekiplerin şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalama çalışmaları sürüyor.

"ŞU ANDA TERLİKLE GEZİYORUM"

Ayakkabısı çalınan apartman sakini Kadir Öztürk, "İki gün önce oldu. Kameralara da yakalandı. Karakolda bilgi verdik. Çöp poşeti ile 6. kattan başlamış, aşağıya kadar bütün ayakkabıları götürmüş. Bizim de ayakkabı çalındı. Ben de şu anda terlikle geziyorum" dedi.

"35'E YAKIN AYAKKABI ÇALDI"Ayakkabısı çalınan diğer apartman sakini Batuhan Atar ise, "6.kattan çöp poşeti ile inmiş. Geçen yine karşı bloğa da bıçakla girmişler, yöneticiler yakalamış, olay çıkartmadan gittiler. Buraya çok dadanan oluyor. Burada 24 tane daire var, çuvalı doldurmuştu. 35'e yakın ayakkabı çaldı. Bir tane ayakkabıyı da jiletle kesmişti" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDIYaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yanında getirdiği poşeti apartman girişine koyarak yukarı çıktığı ve kucağında çok sayıda ayakkabı ile tekrar indiği görülüyor. İnerken yere düşen bir ayakkabıya tekme attığı, kucağındaki ayakkabıları poşete koyduğu, yere düşen ayakkabıyı da koyduktan sonra poşeti alıp dışarı çıktığı kameraya yansıyor.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı