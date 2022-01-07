Bağcılar'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Haberler
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Bağcılar'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Bağcılar'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evinde düzenlenen seminerde annelere uyuşturucu madde çeşitleri ve gençlere ulaştırılma yolları anlatıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evinde düzenlenen seminerde annelere uyuşturucu madde çeşitleri ve gençlere ulaştırılma yolları anlatıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Narkotik Polisi, Hasan Nail Canat Bilgi Evinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında seminer düzenledi.

Bilgi Evinde eğitim gören çocukların annelerinin katıldığı seminerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları, gençlere ulaştırılma yolları ve polisin operasyonlarını anlattı.

Annelere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen konuşmacılar, ebeveynlere çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını ve onları takip etmelerini tavsiye etti. Programın sonunda anneler, narkotik konusunda uzman polis memurlarına sorularını yöneltti.

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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