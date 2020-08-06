Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı
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Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

- Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı Bağcılar'da amca yeğen arasındaki alacak verecek kavgası ölümle bitti Bağcılar'da amca ve yeğen arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

06.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:04

- Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

Bağcılar'da amca yeğen arasındaki alacak verecek kavgası ölümle bitti

İSTANBUL - Bağcılar'da amca ve yeğen arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Ağustos günü Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2048 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir kafenin önünde amca yeğen oldukları öğrenilen Cihan Beyhan ile Yusuf B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf B. elindeki tabanca ile Cihan Beyhan'ın ayağına ateş etti. Bunun üzerine Cihan Beyhan da yanında getirdiği pompalı tüfekle ona karşılık verdi.

Hem kendi silahıyla hem de karşı tarafın pompalı tüfeğini alarak ateş etti

Yusuf B. silahıyla ateş etmeye devam etti ve Cihan Beyhan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığıldı. İddiaya göre Yusuf B. daha sonra Cihan Beyhan'ın elinden düşen pompalı tüfeği alarak bu kez de onunla ateş etti ve daha sonra tüfekle birlikte oradan uzaklaştı. Öte yandan, onları ayırmak isteyen N.B. (44)'nin ise tüfekten çıkan mermilerle yaralandığı öğrenildi.

1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerle kanlar içerisinde yere yığılan Cihan Beyhan ve olayı ayırmak isterken yaralanan N.B. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Cihan Beyhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Beyhan'ın cesedi üzerinde yapılan incelemede, vücudunda pompalı tüfekten çıkan saçma parçalarının da olduğu görüldü. Yaralanan N.B. ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlı 1 gün sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek sokağın ilerisinde bulunan bir aracın tekerine bırakılmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekiplerin çalışmaları sonucu, katil zanlısı olduğu belirlenen Yusuf B. olayda kullandığı tabanca ile birlikte, cinayetten bir gün sonra Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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