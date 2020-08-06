Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı
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Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da amca ve yeğen arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı
06.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:56

İstanbul Bağcılar'da amca ve yeğen arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Ağustos günü Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2048 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir kafenin önünde amca yeğen oldukları öğrenilen Cihan B. (32) ile Yusuf B. (25) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf B. elindeki tabanca ile Cihan B.'nin ayağına ateş etti. Bunun üzerine Cihan B. de yanında getirdiği pompalı tüfekle ona karşılık verdi.

HEM KENDİ SİLAHIYLA HEM DE KARŞI TARAFIN POMPALI TÜFEĞİNİ ALARAK ATEŞ ETTİ

Yusuf B. silahıyla ateş etmeye devam etti ve Cihan B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığıldı. İddiaya göre Yusuf B. daha sonra Cihan B.'nin elinden düşen pompalı tüfeği alarak bu kez de onunla ateş etti ve daha sonra tüfekle birlikte oradan uzaklaştı. Öte yandan, onları ayırmak isteyen N.B.'nin (44) ise tüfekten çıkan mermilerle yaralandığı öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerle kanlar içerisinde yere yığılan Cihan B. ve olayı ayırmak isterken yaralanan N.B. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Cihan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Beyhan'ın cesedi üzerinde yapılan incelemede, vücudunda pompalı tüfekten çıkan saçma parçalarının da olduğu görüldü. Yaralanan N.B. ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLI 1 GÜN SONRA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek sokağın ilerisinde bulunan bir aracın tekerine bırakılmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekiplerin çalışmaları sonucu, katil zanlısı olduğu belirlenen Yusuf B. olayda kullandığı tabanca ile birlikte, cinayetten bir gün sonra Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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