CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, ÇATIDA TADİLAT SIRASINDA KENDİNİ GÖRÜNTÜLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
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CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, ÇATIDA TADİLAT SIRASINDA KENDİNİ GÖRÜNTÜLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, ÇATIDA TADİLAT SIRASINDA KENDİNİ GÖRÜNTÜLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN / Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısından tadilat sırasında çıkan yangından kaçmak için atlayarak hayatını kaybeden Ahmet Çilingir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN/ Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısından tadilat sırasında çıkan yangından kaçmak için atlayarak hayatını kaybeden Ahmet Çilingir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.  Ahmet Çilingir'in köyündeki bir çatıda çalışırken cep telefonu kamerasıyla kendini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında dün tadilat sırasında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çatıda mahsur kalan Ahmet Çilingir ise, korkuyla, mahalleli tarafından açılan battaniyeye atladı. Hızla yere çakılıp, ağır yaralanan Çilingir, kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 7 çocuk babası Ahmet Çilingir'in cenazesi bu sabah yakınları tarafından teslim alındı. Çilingir'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine götürüleceği öğrenildi.  Öte yandan, tadilat işiyle uğraşan Ahmet Çilingir'in köyündeki bir çatıda çalışırken cep telefonu kamerasıyla kendini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, ÇATIDA TADİLAT SIRASINDA KENDİNİ GÖRÜNTÜLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, ÇATIDA TADİLAT SIRASINDA KENDİNİ GÖRÜNTÜLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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