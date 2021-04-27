BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ
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BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'daki yangında 6 katlı binanın çatısından atlayan Ahmet Çilingir, kaldırıldığı hastanede öldü.

İSTANBUL DHA -Bağcılar'daki yangında 6 katlı binanın çatısından atlayan Ahmet Çilingir, kaldırıldığı hastanede öldü. Ahmet Çilingir'in köyündeki bir çatıda çalışırken kendini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi 1232 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat yapılırken saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir adlı kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Alevler nedeniyle aşağı kata giden yola ulaşamayan Ahmet Çilingir, çatının kenarında bir süre alevlerden kaçmaya çalıştı. Alevlerin kendine yaklaştığını gören Çilingir, aşağıya doğru sallanmaya başladı. Bu sırada bir grup aşağıda Ahmet Çilingir için battaniye açtı. Ahmet Çilingir çatıdan sarkarak, 6'incı kattan kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen Çilingir yaralandı. Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çilingir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, Ahmet Çilingir'in köyündeki bir çatıda çalışırken cep telefonu kamerasıyla kendini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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