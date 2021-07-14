BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI
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BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbulDHABağcılar'da tekstil firması sahibi, alacaklı olduğu iddia edilen 2 kardeşi, çağırması üzerine geldikleri iş yerinde silahla ateş ederek öldürdü.

İstanbulDHA

Bağcılar'da tekstil firması sahibi, alacaklı olduğu iddia edilen 2 kardeşi, çağırması üzerine geldikleri iş yerinde silahla ateş ederek öldürdü. İki kardeşin cesetlerini battaniyeye saran şüpheli, binada bulunan 1 kişiyi de ağır yaralayarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen tekstil firması sahibi, daha önceden alacaklı olduğu iddia edilen Osman T. ve Mehmet T. isimli iki kardeşi konuşmak iş yerine çağırdı. Bu süre sonra gelen Osman T. ve Mehmet T. kardeşler, firma sahibi tarafından kendi iş yerinde silahla ateş edilerek, öldürdü. İki kardeşin cesetlerini halıya saran şüpheli, bu sırada aynı bina içinde olduğu öğrenilen Hakan K. isimli bir kişiye de ateş ederek, yaraladı. Ağır yaralanan Hakan K., pencereden dışarı bağırarak, yardım istedi. Şüpheli ardından kaçarak, izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ce sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan K.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren Hakan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesi sonrası 2 kardeşin cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki iş yerleri güvenlik kamera görüntüleri toplanırken, çevredekilerin ifadeleri alındı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI
BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI
BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI
BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞCILAR'DA ALACAKLI OLDUĞU 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI - Haberler
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