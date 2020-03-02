Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
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Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

02.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:10
Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

26 tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bağcılar Evren Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve boşaltılmıştı. Hakkında yıkılması yönünde karar verilen bina bugün öğlen saatlerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Daha önce binada oturan Eşref Yılmaz 26 Eylül Silivri depreminde binamız hasar görmüştü. Belediye tarafından binamız mühürlenip boşaltılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bugün itibariyle binamızın yıkımına başlandı. Depremden sonra boşaltılmıştı. Şuan kirada kalıyoruz dedi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
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