BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

02.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:55

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bağcılar Evren Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve boşaltılmıştı. Hakkında yıkılması yönünde karar verilen bina bugün öğlen saatlerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Daha önce binada oturan Eşref Yılmaz "26 Eylül Silivri depreminde binamız hasar görmüştü. Belediye tarafından binamız mühürlenip boşaltılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bugün itibariyle binamızın yıkımına başlandı. Depremden sonra boşaltılmıştı. Şuan kirada kalıyoruz" dedi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ------------------------Binadan görüntü-Yıkım çalışmaları-Zabıta ekipleri-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA