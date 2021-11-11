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Bağcılar'da ağaç dikme seferberliği

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
Bağcılar'da ağaç dikme seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında Bağcılar'daki ilkokul öğrencileri okullarının bahçesine 12 ağaç dikti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında Bağcılar'daki ilkokul öğrencileri okullarının bahçesine 12 ağaç dikti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Nefes" temalı etkinlik, Mahmutbey Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlendi.

Okulun bahçesindeki ağaçlandırma çalışmasına, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı.

"Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, okullarının bahçesine 12 ağaç dikti.

Hayatlarında ilk kez fidanları toprakla buluşturan çocukların çok heyecanlı oldukları görüldü.

Bağcılar'da 2 yıl önce de aynı proje kapsamında 111 ağaç dikilmişti.

Bağcılar'da ağaç dikme seferberliği

Bağcılar'da ağaç dikme seferberliği

Bağcılar'da ağaç dikme seferberliği

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri
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