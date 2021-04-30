Bağcılar'da 90 bin lira değerinde cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

BAĞCILAR'da girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerinde cep telefonu çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

BAĞCILAR'da girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerinde cep telefonu çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin iş yerine geliş anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Nisan günü saat 03.30 sıralarında Yenigün Mahallesi 628. Sokak üzerinde bulunan cep telefon satan bir dükkanda meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Suriye uyruklu Mezin B.(16), Mahmud Ş.(25) ve Şerif B.(19) dükkanın kepengini ilk olarak yanlarında getirdikleri levye yardımı ile kaldırdı. Sonrasında dükkanın camını kıran şüpheliler, içeriye girerek dükkanda bulunan çelik kasanın içerisinden toplamda değeri 90 bin TL olan 27 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi, en yakın polis merkezine giderek hırsızlık ihbarında bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri, başlattıkları çalışma ile Mezin B., Mahmud Ş. ve Şerif B.'yi kaldıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen telefonlar ise dükkan sahibine iade edildi. Öte yandan, şüphelilerin dükkana geliş anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol