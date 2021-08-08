Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğun tacize uğradığı iddiasına ilişkin Kaymakamlık açıklama yaptı

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir çocuğun yabancı uyruklu şahıs tarafından tacize uğradığı iddiasına ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı.

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir çocuğun yabancı uyruklu şahıs tarafından tacize uğradığı iddiasına ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şüpheli şahsın gözaltında olduğu aktarılarak, "Konuyla ilgili başlatılan soruşturma İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde 9 yaşındaki İ.B.'nin yabancı uyruklu A.M. (17) tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada bir markette yabancı uyruklu A.M'nin küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı geldiği aktarılarak, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü de açıklamada ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı