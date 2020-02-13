Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı
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Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı

Bağcılar'da epilepsi hastası 8 yaşındaki bir çocuk üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.

13.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:58
Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı

'da epilepsi hastası 8 yaşındaki bir çocuk üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken, küçük çocuğun yere düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Esentepe Mahallesi 913 Sokak bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edilen bilgeye göre, epilepsi hastası olan 8 yaşındaki bir çocuk eve girdikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü katta bulunan evin balkonundan düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve ekiplerine bildirdi.


Durumun ağır olduğu öğrenildi


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi


Çocuğun düştüğü anlar kamerada


Olayın yaşandığı an, karşı dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun hızlı bir şekilde yere düştüğü görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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