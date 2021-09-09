Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
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Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir depo ve araca düzenlenen baskında piyasa değeri 6 milyon 300 bin lira olduğu belirtilen 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

BAĞCILAR'da bir depo ve araca düzenlenen baskında piyasa değeri 6 milyon 300 bin lira olduğu belirtilen 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye kol saati sokulduğu ve saatlerin Bağcılar'da tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'daki bir depoda ve durdurulan otomobilde yapılan aramada 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Saatlerin piyasa değerinin 6 milyon 300 bin lira olduğu belirtilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara da yansırken, ele geçirilen saatler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

 


Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi
Bağcılar'da 6 milyon 300 bin liralık gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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