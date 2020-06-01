Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
01.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:20
Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, adresin önünde bekleyen bir araçta yaptığı aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Adreste bulunan Bahattin B. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA