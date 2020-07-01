Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilçede hizmet veren 6 bin iş yerini maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetledi.

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilçede hizmet veren 6 bin iş yerini maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren bütün birimlerle 7/24 esasıyla çalışılıyor.

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını koruması adına tedbirleri ve denetimlerini gece-gündüz ara vermeden sürdürürken, yasaklı günlerde de pazar ve benzeri ortak yaşam alanlarında güvenlik önlemleri alındı. Alışveriş merkezlerinde ise fahiş fiyat fırsatçılarına izin verilmedi.

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte işletmelerin tekrar hizmet vermesiyle zabıtalar, çalışmalarını denetimler üzerine yoğunlaştırdı. 22 mahallede pastaneden kafe ve lokantaya, kuaförden mağaza ve konfeksiyon atölyelerine kadar binlerce iş yerinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi. Uygulamalarda maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, metrekareye göre kişi sayısının alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı.

Yoğun çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 6 bin işletme denetlendi. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, ateş ölçer bulundurmayan, masalar arasındaki sosyal mesafe kurallarına uymayan, maskeye dikkat etmeyen 900 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Tehdit bitene kadar denetimlere devam

Halk sağlığını korumak adına denetimlerin rutin olarak devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA