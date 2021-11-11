BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Bağcılar'da 5 katlı boş binanın çatısı alev alev yandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - , Bağcılar'da 5 katlı boş binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1930. sokakta bulunan 5 katlı boş binanın çatısında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahalle sakinlerinden Hamdi Akgöz, "Camdan baktığımda önce dumanları gördüm sonra alevler yükselmeye başladı. Müteahhit boşaltmıştı. İtfaiyeyi aradık. Yan binalara sıçrama ihtimali vardı" dedi.

BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title