BAĞCILAR'DA 5 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - , Bağcılar'da 5 katlı boş binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1930. sokakta bulunan 5 katlı boş binanın çatısında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahalle sakinlerinden Hamdi Akgöz, "Camdan baktığımda önce dumanları gördüm sonra alevler yükselmeye başladı. Müteahhit boşaltmıştı. İtfaiyeyi aradık. Yan binalara sıçrama ihtimali vardı" dedi.