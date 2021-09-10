BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı, olaya ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı, olaya ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da polis ekipleri gece saatlerinde kamyonetle getirilen 47 yabancı uyruklu kişinin Güneşli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katına yerleştirildikleri tespit etti. Yapılan çalışmada 47 kaçak göçmen yakalandı. Olayda kullanılan kamyonet ele geçirilirken, H.K ve D.A adlı şüpheliler gözaltına alındı.Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
BAĞCILAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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