Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak, sokaktaki araçların üzerine düştü.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu
İSTANBUL - Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak, sokaktaki araçların üzerine düştü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak sokaktaki araçlarına üzerine düştü. Sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.