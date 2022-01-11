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Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak, sokaktaki araçların üzerine düştü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu

İSTANBUL - Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak, sokaktaki araçların üzerine düştü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak sokaktaki araçlarına üzerine düştü. Sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu

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