Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak, sokaktaki araçların üzerine düştü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, iki araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı sokak içerisinde bulunan araçların üzerine düşerken, sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise çatıyı kaldırmak çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından çatı kesilerek sokaktan kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sahipleri çatının kaldırılmasının ardından araçlarını kontrol etti.

(Veysel Ensar Gökçegözog-İHA)