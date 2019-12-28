Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı

28.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:17

BAĞCILAR'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 690. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri de hemen aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Yangın çıkan binanın çatısının alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul