BAĞCILAR'DA 4 BİNAYA KARANTİNA (2) BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından

yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar , Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTIO binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise karşılandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü: ---------Binanın görüntüsü-Balkondakiler-Polisin önlemi-Detaylar

Kaynak: DHA