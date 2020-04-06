Bağcılar'da 4 binada karantina
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Koronavirüs, Bağcılar, Çınar, 3. Sayfa

Bağcılar'da 4 binada karantina

Bağcılar'da 4 binada karantina -Binalar koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

06.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:30

Bağcılar'da 4 binada karantina

-Binalar koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da 4 bina yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, " Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bağcılar'da bulunan 4 bina yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. O açıklamada, "4 Nisan tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu kapsamda Bağcılar Merkez Mahallesi 737. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş çıkışları da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şerit ile kapatıldı. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise gönüller tarafından karşılanmaya başlandığı öğrenildi.

"Her dairede vaka olduğunu duyuyorum"

Mahalle sakinlerinden Murat Başaran tedirgin olduklarını ifade ederek binadan her dairede bir vaka olduğunun söylendiğini ifade etti.

(AY-ÖFA-HK-

Bağcılar'da 4 binada karantina

Kaynak: İHA

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Bağcılar'da 4 binada karantina
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