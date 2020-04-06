(Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı - Haberler
Bağcılar, Kirazlı, Çınar, Polis, Güncel

(Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

06.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:49
(Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını ve başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

O binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise karşılandığı kaydedildi. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında virüse rastlandığını ve binada başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNAO binalardan biri de Çınar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman. Bina çevresinde sivil polisler önlem alırken bu binaya da giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN ÜÇÜNCÜ BİNABağcılar'da karantinaya alınan binalardan biri de Kirazlı Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Girişte bekleyen sivil polis ekipleri, binaya giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayan ve salgınla ilgili herhangi bir belirti taşımadıklarını söyleyen Ömer Kele; "Dışarı çıkacaktım baktım kapıda polis, 'burası karantina altında siz dışarı çıkamazsınız' dediler. 'Biz de hastalık falan yok dedik', 'olmaz' dediler. Dünden bugüne evdeyiz. Yukarıdakiler de çıkmış galiba. Biz test yaptırmadık çünkü hiçbir belirti yok bizde" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN DÖRDÜNCÜ BİNABağcılar'da karantinaya alınan dördüncü bina Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı bina önünde bekleyen polis ekipleri bina sakinlerinin dışarı çıkmasına izin vermezken, bina içerisine girişi de izin vermiyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Boris Johnson Abdulhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Balamir Serdar Ortaç Fahrettin Koca Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: (Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:14:24. #1.15#
title