Bağcılar'da 30 bin öğrenci yaz spor okullarına 'merhaba' dedi

BAĞCILAR Belediyesi 16. Yaz Spor Okulları Sezon açılışı Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı bir törenle gerçekleşti. Kılıç, "Sizlerden yetişecek olan ve milli takımda görev yapacak değerli kardeşlerimizin bu yaz okullarında yetişmesi bizim için çok önemli" dedi. Bayram havasında başlayan sezonda yaklaşık 30 bin öğrencinin 29 tesiste 112 eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim alacağı ifade edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 16 yıl önce hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, yeni sezon açılışını Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Spor kıyafetlerini giyen öğrenciler aileleriyle birlikte tören alanına akın etti, çocukların ellerinde salladığı Türk bayraklarıyla tribünler adeta kırmızı-beyaz renklere büründü.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLİNİZİ BİLMENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Akif Çağatay Kılıç, "Spor gerçekten bizim için çok farklı anlamlar içeriyor. Kardeşçe, centilmence mücadele etmenin, birbirine destek olmanın aracı olarak görüyoruz. Hangi branşta olursa olsun takımlar arası rekabet olacak ancak ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz biriz beraberiz. Sizlerden yetişecek olan ve milli takımda görev yapacak değerli kardeşlerimizin bu yaz okullarında yetişmesi bizim için çok önemli. Milli bilinçle milli şuurla yetişmeniz, milli ve manevi değerlinizi bilmeniz bizim için çok önemli. Çünkü sizler yarın müsabakalardan sonra ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek olan bu milletin asil evlatlarısınız" dedi.

"SPOR TESİSLERİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gençler kamplara devam ederken yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Yıllardır yaptığımız yaz spor okulları her geçen gün heyecanı artarak devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla, 30 bin gencimizin katılımıyla yaz spor okullarımız başlıyor. Aynı zamanda binlerce çocuğumuz ve gencimiz için izci kamplarımız da bulunuyor. Yaz spor okullarımız ve kamplarımız devam ederken, biz gençlerimiz için yüzme havuzları başta olmak üzere spor tesisleri inşa etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öğrencileri selamlayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yeni sezonda öğrencilere başarılar diledi. Programın sonunda Kılıç ve beraberindeki protokol üyeleri penaltı atışı yaptı. Yaz boyunca 29 tesiste 112 eğitmen 30 bin öğrenciye basketbol, futbol ve voleybol kategorilerinde eğitim verecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul