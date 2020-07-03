BAĞCILAR'DA 3 GÜN ÇALIŞIP TAZMİNAT İSTEDİ, ALAMAYINCA SİLAHLA İŞYERİNİ BASTI
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BAĞCILAR'DA 3 GÜN ÇALIŞIP TAZMİNAT İSTEDİ, ALAMAYINCA SİLAHLA İŞYERİNİ BASTI

Bağcılar'da bir kişi 3 gün çalıştığı işyerinden ayrılıp tazminat istedi.

03.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:06

Bağcılar'da bir kişi 3 gün çalıştığı işyerinden ayrılıp tazminat istedi. Tazminatı alamayan çalışan yanına 10 kişiyi alıp silahla işyerini bastı.

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 12.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki tekstil firmasının önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 Mart tarihinde işe başlayan Harun K., iş başı yaptıktan 5 gün sonra koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıktı. 5 günlük sürede de sadece 3 gün mesai yapan Harun K. ücretsiz izin dönüşü kendi isteği ile işten ayrılıp tazminat talep etti.

Tekstil firması yetkilileri de 3 günlük mesai için tazminat vermeyeceklerini ifade edince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu. Konuşarak anlaşmaya çalışan Harun K. aynı cevabı alınca iş yerindeki yetkilileri tehdit edip ayrıldı.

Aradan bir süre geçtikten sonra Harun K. bu defa 3 araba ve 10 kişi ile tekrar iş yerine geldi. Yanlarında silahla gelen kalabalık ile bir süre uzlaşmaya çalışan iş yeri yetkilileri arasında küfürleşme ve itişme başladı. Harun K. ve beraberinde gelen kişilerle fabrika yetkilileri arasında giderek büyüyen tartışma daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada Harun K. yaralandı. İş yeri önüne gelen üç araçtan ikisi olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans çağrıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan Harun K.'ya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

BAĞCILAR'DA 3 GÜN ÇALIŞIP TAZMİNAT İSTEDİ, ALAMAYINCA SİLAHLA İŞYERİNİ BASTI

Kaynak: DHA

Manşet

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