Bağcılar'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinliği

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, toplumsal farkındalığa katkı amacıyla farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın radyo programcıları, Bağcılar Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi.

Radyo programı yapımcısı Onur Sakar'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinlikte yakalarına turuncu rozet takan katılımcılar, hem sohbet etti hem de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, telefonla bazı kadın radyocuların programlarına canlı olarak bağlandı.

Çağırıcı, "Kişinin inancında ve imanında problem var ki bu şiddeti uyguluyor. Cennetin ayaklarının altında olduğu kadınlara karşı uygulanan şiddetin kabul edilebilirliğini bırakın, akla gelmesi bile çok üzüntü verici ve çok acı. Kadına olan şiddeti ve ayrımcılığı en erken kıran ülkelerden biri Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

"Bizim yerimizde olsanız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, radyo programcısı Cem Arslan'a kadına şiddeti anlatan makyaj yapıldı. Arslan, plastik makyajla, gözü morartılıp alın bölgesi yarılarak şiddete uğramış bir insan durumuna getirildi.

Arslan, neler hissettiğini şöyle anlattı:

"Profesyonel bir makyajla bu hale gelmem yarım saat aldı. Bu işin gerçeği 1-2 cisim, tekme ve tokatla saniyeler içinde oluyor. İnsanı toplum içine çıkamaz hale getirmek gerçekten çok utanç verici bir şey. Sizin yerinizde oldum, empati yaptım ve çok utandım. Buradaki herkes, benim makyajla bu hale geldiğimi bildiği halde acıyan ve ayrıştıran gözlerle bakıyor. Gerçekten şiddete uğrayan bir kişi ne dışarı çıkabiliyor ne de ailesiyle, sevdikleriyle görüşebiliyor. Olayı kapatmak için de yalan söylüyor. Bu konuya dikkati çekmek için Lokman Çağırıcı başkanımızın şemsiyesi altında toplandık. İnşallah bu şemsiye bizi bütün kötülüklerden korur. "

Etkinliğin sonunda davetlilere karanfil dağıtıldı.