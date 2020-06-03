Bağcılar'da 21 bin metrekarelik alan "riskli" ilan edildi
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Bağcılar'da 21 bin metrekarelik alan "riskli" ilan edildi

Bağcılar'da geçen yıl 5.8 büyüklüğündeki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkımına başlanan 270 daire ve 40 dükkanlı Demircan Sitesi'nin de içinde bulunduğu 21 bin 400 metrekarelik alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Riskli alan" ilan edildi.

Bağcılar'da 21 bin metrekarelik alan
03.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:25

Bağcılar'da geçen yıl 5.8 büyüklüğündeki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkımına başlanan 270 daire ve 40 dükkanlı Demircan Sitesi'nin de içinde bulunduğu 21 bin 400 metrekarelik alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Riskli alan" ilan edildi. Nisan ayında Yenimahalle'de riskli alan edilen 11 bin 400 metrekarelik alan ile birlikte kentsel dönüşüm uygulanacak bölge sayısı 10'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 21 bin 400 metrekarelik bölge "riskli alan" ilan edildi. Söz konusu kararda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgede yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı toplam 73 bina yıkılarak yenilenecek.

DEMİRCAN SİTESİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

Riskli alan ilan edilen Fatih Mahallesi'nde bulunan Demircan Sitesi, geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar almıştı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edilmişti. Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi'ndeki 270 daire ve 40 dükkanın tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı. Sitenin etrafındaki 236 diğer daireyle birlikte toplam 506 daire, 51 dükkandan oluşan 73 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Toplam 21 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan yeni projede otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Proje kapsamında 12 blokta 913 daire, 115 ticari birimin yer alması öngörülüyor.

YENİMAHALLE ECE SİTESİ'NDE DÖNÜŞÜM

Nisan ayında Riskli Bölge ilan edilen Yenimahalle'deki 11 bin 400 metrekarelik alan ise yenilenecek. Şu an bin 244 kişinin yaşamakta olduğu bölgede 7 blokluk Ece Sitesi'nin yanı sıra bölgedeki 30 bina ile birlikte toplam 291 daire ve 28 iş yeri yıkılacak. Kentsel dönüşüm sonrası 40 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip yeni modern yaşam alanı inşa edilmiş olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SÜRDÜRÜYORUZ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 5 Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yurt çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi kapsamında 9 bölgeyi riskli alan ilan ettiklerini belirterek, Fatih Mahallesi'ndeki riskli alan ilanıyla birlikte riskli bölge sayısının 10'a çıktığını belirtti. Çağırıcı, "10 bölgede kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek. Toplam 2 bin 878 adet riskli yapıdan 2 bin 733'ünün yıkımını gerçekleştirdik. 13 bin 805 bağımsız birimin dönüştürülmesini tamamladık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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