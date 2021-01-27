Bağcılar'da 2020 yılında 4 bin 450 çift dünyaevine girdi
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Bağcılar'da 2020 yılında 4 bin 450 çift dünyaevine girdi

27.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:18
Bağcılar'da 2020 yılında 4 bin 450 çift dünyaevine girdi

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında 2020 yılı içerisinde 683'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin nikahı kıyıldı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında 2020 yılı içerisinde 683'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin nikahı kıyıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılında 5 bin 553, 2020'de ise 4 bin 450 çift dünyaevine girdi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge uyarınca hassasiyetle gerçekleştirilen nikahlarda, damat, gelin ve şahitlerde maske zorunluluğu bulunduruldu.

Nikah törenleri az sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar, belediyenin internet adresi üzerinden canlı yayınlanarak, törene katılamayanların da izlemesi sağlandı.

Bağcılar Halk Sarayında yapılan nikah törenlerinde, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da dünyaevine giren çiftlere mutluluklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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