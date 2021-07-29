Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da, 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, parfüm markalarının merdiven altı yerlerde sahte üretimle ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale getirildiği bilgisini aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek koşullarda sahte parfüm üretimi yapıldığı ve depolandığını tespit etti. Belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan baskında, çeşitli markalarda üretilmiş satışa hazır 20 bin şişe parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı. Baskında ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

UKOME toplantısında İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi
UKOME toplantısında İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:03:07. #1.14#

title