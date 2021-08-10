Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
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Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında

Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iki kardeşi çekiç ve tabancayla öldüren şüphelinin yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

BAĞCILAR'da alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iki kardeşi çekiç ve tabancayla öldüren şüphelinin yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin saklandığı evi tespit eden polislerin uzun namlulu silahlarla içeri girerek Habib Göktaş'yi yakalama anları polis kameralarına yansıdı.

Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde 13 Temmuz tarihinde yaşanan olayda Şüpheli Habib Göktaş alacak verecek yüzünden kavgalı olan Osman Sarıtemur ile Mehmet Sarıtemur'u ayrı ayrı işyerine çağırarak birinin başına çekiçle vurup diğerini de tabancayla vurarak öldürmüştü. Olay sırasında öldürülen kardeşlerin yakını olduğu öğrenilen Hakan Ç.'de yaralanmıştı.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüpheli Habib Göktaş'ı yakalamıştı. İşte polisin düzenlediği o operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüphelinin saklandığı evi tespit ettikten sonra 3 ayrı ekip otosuyla adrese ulaştıkları görüldü. Çelik yelek giyen polislerin önce evin etrafını sardıkları daha sonra  ellerindeki uzun namlulu silahlarla bahçe kapısından eve girdikleri görüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin karşısında ki polis ekiplerini görünce ellerini kaldırarak direnmeden teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli Habib Göktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında
Bağcılar'da 2 kardeşi öldüren şüphelinin yakalanma anı polis kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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