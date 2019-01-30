Bağcılar'da 18 Asker Dualar Eşliğinde Askere Uğurlandı

Kınaları yakılan ve mehter marşlarıyla moral bulan gençler, aralarında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da bulunduğu kalabalık bir grup tarafından dualarla askeri birliklerine uğurlandı.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Müftülüğü ortaklaşa "Baba Ocağından Peygamber Ocağına" isimli asker uğurlama programı düzenleyerek, Ocak ayında askere gidecek olan gençleri buluşturdu. Güneşli Merkez Camii'nde gerçekleşen programa asker yakınları ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından askerlere tekbir ve salavatlar eşliğinde kınaları yakıldı. Tek tek isimleri okunarak tanıtılan 18 asker, tezahüratlar eşliğinde Güneşli Meydan'da kurulan sahneye alındı.

"Dünyaya medeniyet öğreten ataların torunlarıyız"

Programda bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünyaya medeniyet öğreten ataların torunlarıyız. Bizim milletimiz haricinde, dünyada evlatlarını peygamber ocağına düğünle, eğlenceyle yollayan bir başka millet göremeyiz. Biz de bugün ceddimize yakışır bir şekilde gençlerimizi bayram havasında askere gönderiyoruz. Vatanımız onlara emanet ediyoruz. Askere giden gençlerimize şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi.

"Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşandı"

Mehter grubu çaldığı marşlarla alana toplanan gençlere moral verdi. Bazı gençler de "En büyük asker bizim asker" diye bağırarak asker olacak arkadaşlarına destek oldu. Bu sırada gençlerin anneleri gözyaşlarını tutamazken, duygusal anlar yaşandı. Asker aileleriyle sohbet eden Başkanı Lokman Çağırıcı, Allah kavuştursun diyerek aileleri tebrik etti. Programın sonunda yakınlarıyla helalleşen askerler hatıra fotoğrafı çekildi. Omuzlarında Türk bayrağı olan gençler, Bağcılar Müftüsü Ekrem Saylam'ın yaptığı duayla görev yapacakları askeri birliklere uğurlandı.

Asker uğurlama törenine AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bagimder Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez, Güneşli Merkez Camii İmam-Hatibi Harun Raşit Alas ve asker yakınları katıldı.

Kaynak: Bültenler