Bağcılar'da 15 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler
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Bağcılar'da 15 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar'da 15 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bağcılar'da bulunan bir sitede peyzaj çalışması yapan işçi, 15 metrelik kuyuya düştü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bulunan bir sitede peyzaj çalışması yapan İşçi, 15 metrelik kuyuya düştü. Düştüğü yerden telefonla ekipleri arayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Bağcılar'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin peyzajında görevli bir işçi çalışma yaptığı sırada yaklaşık 15 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen şahıs düştüğü yerden yetkililere telefonuyla haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya halat yardımıyla indi. Şahıs burada yapılan müdahalenin ardından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yine halat yardımıyla yukarıya çekildi. Kuyudan çıkarılan işçiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Talihsiz işçi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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