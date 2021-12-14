Bağcılar'da 111 kız öğrenci hafız oldu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız öğrenci, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafızlık kursunu tamamlayan 111 kız öğrenciye, Olimpik Spor Salonu'nda icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, öğrencilere hafızlık belgeleri ve altınları AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan tarafından takdim edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un annesi Nazire Şentop ile eşi Sabriye Şentop hafızları tebrik etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hem bu dünyada hem öbür dünyada gerçekten muhteşem bir makam elde ettiniz. Her şeyden önce şefaatçi olma şerefine nail oldunuz. Onun için sizleri, ailenizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.