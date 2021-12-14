Bağcılar'da 111 kız hafızlık taçlarını giydiler

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız hafız, Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen coşkulu bir törenle hem icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un annesi ve eşi de hafizeleri tebrik etti.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu, görkemli bir hafızlık icazet merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık eğitimini tamamlayan kızlar için düzenlenen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un annesi Nazire Şentop ile eşi Sabriye Şentop da katıldı. Salavatlar eşliğinde alana giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Hafız kardeşlerimiz sadece Kuran-ı Kerim'i ezberlemekle kalmıyor aynı zamanda İslami bilgileri, hadis, fıkıh ve sünneti de öğreniyorlar. Bu gençlerimizin bizim geleceğimize ışık tutacaklarına inanıyorum. Hepinizle gurur ve onur duyuyoruz" dedi.

Yeryüzünü hafızlar süsler

Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Gökyüzünü yıldızlar yer yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hem bu dünyada hem öbür dünyada gerçekten muhteşem bir makam elde etiniz. Her şeyden önce şefaatçi olma şerefine nail oldunuz. Onun için sizleri, ailenizi ve sizleri yetiştiren hocalarınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Celal Büyük ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "Kuran'ı öğrenmek, okumak, hıfzetmek çok değerli ama en önemlisi okuduğumuz Kuran'ı hayatımıza tatbik edebilmektir. Hafız kardeşlerimizin bundan sonra yeni bir süreci başlıyor o da Hamil-i Kuran olabilme yolunda gayret sarf edebilmektir. Rabbim yollarını açık eylesin."

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 111 kadın hafıza sertifikaları ve altınları AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan'ın da katıldığı protokol tarafından takdim edildi. Programın kadınlara özel bölümünde hafizelere taçları takıldı. - İSTANBUL