Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü
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Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

14.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:51
Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü

'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1835. Sokak'taki bir apartmanda oturan Gülşen (42), ikamet ettiği 11. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.

Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü
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