Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü

14.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:56

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1835. Sokak'taki bir apartmanda oturan Gülşen Aydın (42), ikamet ettiği 11. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.

Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA