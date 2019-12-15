Bağcılar'da 10 bin kişiye 3 ton hamsi ikram edildi

15.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:26

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Trabzonlular Derneği iş birliğiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen şölende, ilçe sakinleri kemençe eşliğinde el ele verip horon vurdu.

Keyifli anların yaşandığı şölende Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşları yalnız bırakmadı.

Başkan Çağrıcı şölende yaptığı konuşmada, hamsi denilince akla Karadeniz'in geldiğini dile getirdi.

Hem kültürleri tanıtma hem de tüm yöredeki hemşehrilerin bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik sergilemeleri adına bu etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Çağrıcı, şunları kaydetti:

"Bugün de 3 ton hamsiyle güzel bir ziyafette buluşuyoruz. Bir de Karadenizli hemşehrilerimizin hamsilerle neler ortaya koyduklarını, ne yemekleri yaptıklarını hep birlikte göreceğiz. Bağcılarımızın huzurunun birlik ve beraberlikten geçtiğini bir kez daha burada sergiliyoruz."

Kendisi de Karadenizli olan Çağırıcı, vatandaşlara hamsiyle ilgili bazı tüyolar da verdi.

Daha sonra da alana kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler davetlilere dağıtıldı. Başkan Çağırıcı da kendi pişirdiği hamsilerden katılımcılara ikram etti.

Ayrıca hamsiden yapılan sarma, kebap, karnıyarık, pizza ve pastadan oluşan 20 çeşit yemek de katılımcıların ilgisini çekti.

Çağırıcı, hamsiden yapılan yaş pastayı kestikten sonra davetliler, merak ettikleri tatlı ve tuzlu yemeklerin de tadına baktı. Bazı kadınlar, aşçılardan hamsili yemeklerin tarifini istedi.



10 bin kişiye 3 ton hamsinin ikram edildiği şölene, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP MYK Üyesi Erdem Karakoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA