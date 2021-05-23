Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı damat ile kayınpeder arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı damat ile kayınpeder arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

19 Mayıs Çarşamba günü Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde gece saat 22.30 sıralarında iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, Hacı B. akrabalarıyla birlikte alacak verecek meselesini konuşmak için damadı Hacı Yusuf D.'nin yanına gitti. Konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce damadın amcası Recep D. (55) ve oğlu Yunus D. (22) ile mahalle sakini olan Şenay B., açılan ateş sonucu yaralandı. Kavgada silahına sarılan şüpheliler de olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba Recep D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunus D. ve Şenay B.'nin tedavileri hastanede sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hacı B., Mahmud B. ve Mustafa B.'nin silahı kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan Hacı B., Mahmud B., Mustafa B., M.B., İ.B., A.B., Z.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan, Hacı B., Mahmud B., Mustafa B. mahkeme kararı tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kameralara yansıdı

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçtan inen şahıslarla buluştukları aile üyeleri arasında kavga çıkıyor. Çıkan kavgada bir kişi yere yığılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı